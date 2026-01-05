 Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной 907-й поправки? | 1news.az | Новости
Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной 907-й поправки?

Ялчин Алиев15:40 - Сегодня
Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией Конгресса США, состоявшаяся накануне в Баку, стала заметным политико-дипломатическим сигналом, отражающим актуальные сдвиги в динамике азербайджано-американских отношений и более широкий контекст региональных процессов.

Состав делегации - сенатор Марквейн Маллин, члены Палаты представителей Джейсон Смит, Ронни Джексон и Джимми Панетта - уже сам по себе является индикатором тех процессов, которые сегодня происходят в отношениях Баку и Вашингтона. Речь идет о законодателях, играющих заметную роль в профильных комитетах Конгресса США, включая Комитет по вооруженным силам и Комитет по доходам, а также о политиках, близких к нынешней администрации Белого дома. Их приезд в Баку не был случайным и не может рассматриваться в отрыве от более широкого контекста - постепенной активизации двусторонних отношений после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Характерно, что разговор начался с оценки итогов договоренностей, достигнутых в Вашингтоне в августе прошлого года в рамках продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Поздравления, адресованные Ильхаму Алиеву, были не формальным жестом, а признанием того, что именно азербайджанская линия, последовательно отстаивавшая принцип территориальной целостности и необходимость выхода конфликта из состояния искусственной заморозки, в конечном итоге стала основой для реальных договоренностей. Президент Азербайджана, поблагодарив гостей, особо подчеркнул историческое значение достигнутых соглашений и отдельно отметил роль Президента США Дональда Трампа, что само по себе показательно: Баку фиксирует политическую субъектность нынешней американской администрации и ее готовность действовать не через инерцию старых подходов, а через прагматичное соотнесение интересов и реальностей региона.

На этом фоне принципиально важным прозвучало напоминание о том, что мирный процесс уже имеет вполне осязаемые практические измерения. Установленные торговые контакты между Азербайджаном и Арменией, в частности, экспорт азербайджанских нефтепродуктов, транзит пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана - все это факты, которые трудно игнорировать тем, кто продолжает апеллировать к логике конфронтации и изоляции. Эти процессы объективно подрывают аргументацию реваншистских кругов в Армении, для которых конфликт является не трагедией, а политическим ресурсом, и демонстрируют, что регион постепенно входит в фазу практического взаимодействия, где экономическая целесообразность начинает брать верх над идеологическими клише.

Именно в этом контексте Президент Ильхам Алиев обозначил надежды, связанные с проектом TRIPP, который рассматривается Баку как один из ключевых элементов будущей транспортной архитектуры региона. Инициатива, направленная на развитие трансрегиональной связности и диверсификацию маршрутов, предполагает непосредственное вовлечение в проект США. Для Южного Кавказа это означает не просто новые логистические возможности, но и формирование устойчивых цепочек взаимосвязей, которые повышают заинтересованность всех участников в сохранении стабильности. Для Азербайджана участие США в проекте TRIPP имеет дополнительное значение, поскольку закрепляет американское присутствие не в декларативной, а в инфраструктурной форме, связывая интересы Вашингтона с долгосрочным развитием региона.

Отдельного внимания в ходе встречи заслужила тема 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы», принятой Конгрессом США в 1992 году. Эта поправка, введенная под сильным влиянием армянского лобби, запрещала предоставление Азербайджану прямой правительственной помощи со стороны США, увязывая ее с фальшивыми обвинениями в блокаде и применении силы, которые не отражали реального баланса ответственности сторон в тогдашнем конфликте. На протяжении десятилетий 907-я поправка оставалась существенным инструментом политического давления, не учитывающим ни трансформацию региональной ситуации, ни вклад Азербайджана в международную безопасность, включая сотрудничество с США в энергетической сфере и транзитных проектах. Справедливости ради надо отметить, что с 2001 года президенты США ежегодно приостанавливали действие этой несправедливой поправки, потому как это было нужно самому Вашингтону. Ведь Азербайджан был активным участником возглавляемой Соединенными Штатами антитеррористической коалиции и предоставлял не только силы своих миротворцев для миссий по поддержанию мира в Ираке и Афганистане, но и воздушный коридор для переброски ресурсов в эти регионы. С уходом американцев из Афганистана при президентстве Джо Байдена все заслуги Азербайджана администрацией демократов были забыты. Как следствие этого, и, конечно же, не без давления армянского лобби действие 907-й поправки было возобновлено.

Решение Президента США Дональда Трампа в августе 2025 года о приостановке действия этой поправки было в Баку воспринято как важный политический сигнал, подтверждающий готовность нынешней администрации пересматривать устаревшие ограничения. В условиях, когда армяно-азербайджанский конфликт фактически разрешен, а территориальная целостность Азербайджана восстановлена, сохранение 907-й поправки в силе утрачивает всякий практический смысл. Более того, ее дальнейшее существование объективно играет на руку тем силам в Армении и армянской диаспоре за рубежом, которые продолжают выдвигать территориальные претензии и подпитывать иллюзии о возможности ревизии сложившихся реалий. Именно поэтому Баку связывает с текущим этапом отношений с Вашингтоном надежды на полную отмену этой нормы, рассматривая ее как рудимент эпохи, которая завершилась.

Сегодня в числе перспективных направлений азербайджано-американского сотрудничества называются сферы обороны и оборонной промышленности. Для Азербайджана это вопрос не деклараций, а практической необходимости, ведь регион остается чувствительным с точки зрения безопасности, и Баку заинтересован в расширении взаимодействия с США на основе взаимного уважения и учета национальных интересов. Речь идет о возможностях технологического обмена, совместных проектов и укреплении институциональных связей, которые выходят за рамки разовых контрактов и формируют более устойчивую модель партнерства.

Все эти элементы логично вписываются в процесс подготовки Хартии о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и США. Меморандум о взаимопонимании, подписанный Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом 8 августа, четко зафиксировал намерение сторон создать рабочую группу для разработки этого документа и определил перечень направлений, которые должны быть в нем отражены. Инвестиции, экономика, энергетика, транспорт, искусственный интеллект, цифровизация, вопросы безопасности и обороны - этот перечень демонстрирует, что речь идет не о формальной декларации, а о попытке систематизировать двусторонние отношения в условиях меняющейся глобальной среды. Отведенные на подготовку хартии шесть месяцев подчеркивают прикладной характер задачи и ориентацию на конкретный результат.

Таким образом, визит американской делегации в Баку стал еще одним подтверждением того, что азербайджано-американские отношения входят в фазу оживления, где символические жесты подкрепляются содержательными шагами.

Потепление, наметившееся с приходом администрации Трампа, проявляется не только в риторике, но и в практических решениях - от приостановки действия 907-й поправки до обсуждения стратегических документов и инфраструктурных проектов. Для Азербайджана это возможность выстроить более предсказуемую и взаимовыгодную модель взаимодействия с США, основанную на учете новых региональных реалий и отказе от устаревших политических шаблонов.

