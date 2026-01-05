ANAMA: В прошлом году обезврежено 6824 мины и 52392 неразорвавшихся боеприпаса - ФОТО

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало информацию о минных операциях, проведенных в 2025 году организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных в прошлом году в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 4963 противопехотные мины, 1861 противотанковая мина и 52392 неразорвавшихся боеприпаса.

Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 69 205,7 гектара земель.