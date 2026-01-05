 Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД | 1news.az | Новости
Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД

First News Media14:40 - Сегодня
Израиль не допустит продажу США Турции истребителей F-35, в производстве которых использовались израильские технологии, заявила в понедельник замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель.

"У нас есть опасения по поводу возможной продажи… Значительная часть технологий, используемых в самолете, разработана в Израиле. И, очевидно, мы не будем делиться ими с ними", - сказала Хаскель журналистам издания "Катимерини".

Кроме того, газета сообщает об обеспокоенности властей Израиля по поводу высказываний американского президента Дональда Трампа о возможной сделке с Турцией.

"Хаскель заявила, что Израиль "обеспокоен" заявлениями Трампа о том, что он "очень серьезно рассматривает" соглашение о продаже истребителей F-35 Турции, и добавила, что израильские технологии не будут частью такого соглашения, "даже если они получат эти самолеты", - пишет "Катимерини".

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35. При этом он выразил уверенность в том, что Анкара ни при каких обстоятельствах не применит эти самолеты против Израиля.

Президент США заявлял в сентябре, что Вашингтон может позволить Анкаре приобрести F - 35 , если Эрдоган "сделает что-то" для Америки.

Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций CAATSA, введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.

Источник: РИА Новости

