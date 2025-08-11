В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

В связи с ожидаемым ветром 12-13 августа в Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах объявлено жёлтое предупреждение.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Джульфе, Ордубаде, Огузе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Агдаше, Агсу, Агдаме, Агдере, Агджабеди, Товузе, Агстафе, Газахе, Самухе, Гёйгёле, Шамкире, Шеки, Балакяне, Гахе, Загатале, Гёйчае, Дашкесане, Гедабее, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Хызы, Гобустане, Джалилабаде, Билясуваре, Мингячевире, Гаджигабуле, Сабирабаде, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Евлахе, Тертере, Барде, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Джабраиле, Ширване, Сальяне, Нефтчале и Саатлы будет дуть порывистый северо-западный ветер, передает 1news.az.

Его скорость будет достигать 13.9-20.7 м/с.