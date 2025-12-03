Когда и где засияет главная елка Баку?

С наступлением зимы в Баку постепенно формируется праздничная атмосфера, а одним из главных символов Нового года остается городская елка.

Ежегодно она привлекает тысячи жителей и туристов, становясь центром зимней активности, фотозон и праздничных гуляний.

В этом году установка главного новогоднего дерева столицы, по информации 1news.az, запланирована на вторую половину декабря, ориентировочно после 15 числа. Точная дата и место установки главного новогоднего атрибута будут объявлены ближе к началу монтажных работ. Пока же, по имеющейся у нас информации, также рассматриваются несколько альтернативных локаций.

Площадь Азнефть: привычная площадка и центр праздничных событий

В последние годы главная елка Баку традиционно устанавливалась на площади Азнефть. Конструкция высотой около 20 метров стала узнаваемым элементом городской новогодней атмосферы.

Площадь Азнефть удобна для праздничных мероприятий: близость к городскому бульвару – тут организуются фотозоны, ярмарки и концертные площадки. Привычный для жителей городской пейзаж превращается в пространство зимнего праздника, где можно сделать памятные фото и прогуляться с семьей.

Центральный парк: пешеходная зона и новые возможности для праздника

Альтернативной площадкой для установки главной елки мог бы стать Центральный парк, который за последние годы превратился в популярную пешеходную зону. Просторная территория парка позволяет организовать полноценную праздничную инфраструктуру: от ярмарочных домиков и фотозон до детских и развлекательных площадок.

Для жителей это будет удобное пространство: широкие аллеи, возможность свободного передвижения, комфортная логистика для семейных прогулок. Установка главной елки здесь могла бы стать новым форматом зимних праздников - более ориентированным на культурные и семейные активности.

Площадь Азадлыг: традиционная локация и историческая память

Ранее главная елка столицы традиционно стояла на площади Азадлыг. Это место исторически ассоциируется с городскими новогодними праздниками. Просторная территория позволяет размещать крупные конструкции и создавать масштабные праздничные зоны.

Выбор Азадлыг в качестве площадки вновь мог бы вернуть традиционный формат празднования, сочетая современное оформление с исторической памятью жителей.

История елки Баку

До середины 2010-х годов главная елка традиционно устанавливалась на площади Азадлыг.

После реконструкции и проведения гонок «Формулы-1» в городе площадка на Азнефть стала новым центром праздничных мероприятий.

Высота главной елки за последние годы достигала 20 метров.

Отметим, что окончательное решение по месту установки главной елки будет объявлено ближе к середине декабря.

Главная елка остается сердцем новогоднего Баку, собирая семьи, друзей и туристов, создавая праздничное настроение и визуально украшая столицу в зимние дни.