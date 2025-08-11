 Пашинян проинформировал Токаева о деталях мирного соглашения с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Политика

Пашинян проинформировал Токаева о деталях мирного соглашения с Азербайджаном

First News Media18:25 - Сегодня
Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Премьер-министр представил Президенту Казахстана итоги переговоров, состоявшихся 8 августа текущего года в столице США Вашингтоне, в частности, предварительное подписание «Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение к ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокировку региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета, законности и на основе взаимности, а также проект «Путь Трампа — во имя международного мира и процветания».

Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Армении с установлением мира между Арменией и Азербайджаном по итогам достигнутых соглашений и выразил поддержку этому процессу. Собеседники обсудили новые инвестиционные возможности, открывающиеся в регионе, и согласились, что это вызовет положительный отклик среди инвесторов обеих стран.

Пашинян проинформировал Токаева о деталях мирного соглашения с Азербайджаном

