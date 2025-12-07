Начался визит главы МИД Ирана в Баку - ОБНОВЛЕНО
Начался визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Азербайджан.
Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев дипломата встретили посол Азербайджана в Иране Али Ализаде и сотрудники посольства Ирана в Баку.
18:30
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился с визитом в Азербайджан.
Об этом говорится в публикации в его телеграм-канале.
В рамках визита запланированы встречи Арагчи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и рядом других официальных лиц.
