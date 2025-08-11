 Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media12:53 - Сегодня
Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

11 августа Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

Король Иордании поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и достигнутыми историческими результатами в Вашингтоне, выразил надежду, что эти договоренности послужат обеспечению прочного мира, безопасности и всестороннего сотрудничества в регионе.

Поблагодарив за поздравления, глава нашего государства подчеркнул важность подписанной между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве Президента США Дональда Трампа совместной декларации, а также парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и других документов с точки зрения обеспечения мира в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил особую роль Президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора были затронуты двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией, выражено удовлетворение нынешним состоянием политических связей, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах.

Поделиться:
221

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Xроника

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Xроника

Владимир Фекете награжден орденом «Достлуг»

Xроника

Рауф Велиев награжден орденом «За службу Отечеству» III степени

Xроника

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Владимир Фекете награжден орденом «Достлуг»

Рауф Велиев награжден орденом «За службу Отечеству» III степени

Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Ильхам Алиев позвонил Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну

В Азербайджане вступают в силу новые правила отказа в возбуждении уголовных дел

Последние новости

История Нармин Ханкишиевой: От смешных семейных драм в TikTok до мечты об Оскаре - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Сегодня, 14:44

Похищение, ссоры и топор: стали известны детали убийства в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа»

Сегодня, 14:31

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Сегодня, 14:15

Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

Обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross: изысканный пример технологичной практичности

Сегодня, 14:00

Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча

Сегодня, 13:50

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Сегодня, 13:45

Идёт активная подготовка к 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Неделе - ФОТО

Сегодня, 13:40

Владимир Фекете награжден орденом «Достлуг»

Сегодня, 13:38

Рауф Велиев награжден орденом «За службу Отечеству» III степени

Сегодня, 13:31

СМИ сообщают о возможном месте проведения переговоров Трампа и Путина на Аляске

Сегодня, 13:25

Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:53

Пашинян рассказал президенту Ирана о результатах переговоров в Вашингтоне

Сегодня, 12:48

Багаи: Иран и Армения проведут консультации по Зангезурского коридору

Сегодня, 12:40

Задержан азербайджанец, привлеченный гражданином Ирана к наркокурьерству - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

УЕФА предупредил соперника «Карабаха»

Сегодня, 12:22

TƏBİB о состоянии младенца, родившегося в метро

Сегодня, 12:15

Колонка ректора: Стратегические ориентиры развития Карабахского университета

Сегодня, 12:10
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30