Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Шкендию» в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Шкендию" (Северная Македония) в III квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА и вышел в следующий плей-офф.

В игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился победой агдамского клуба со счетом 5:1.

Таким образом, «Карабах» по сумме двух встреч одержал победу над «Шкендией» со счетом 6:1.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов подопечные Гурбана Гурбанова сыграют с победителем пары «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария). Первый матч, прошедший в Болгарии, завершился нулевой ничьей.

21:19

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Шкендией" (Северная Македония) был забит шестой гол.

Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Представитель Агдама увеличил преимущество — 5:1.

На 59-й минуте в центре внимания оказался Леандро Андраде.

20:13

Начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и северомакедонской "Шкендией".

Игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Встречу обслуживает голландский арбитр Дэнни Маккели.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в Скопье, "Карабах" одержал минимальную победу со счётом 1:0.