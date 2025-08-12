Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Шкендию» в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
"Карабах" обыграл "Шкендию" (Северная Македония) в III квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА и вышел в следующий плей-офф.
В игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился победой агдамского клуба со счетом 5:1.
Таким образом, «Карабах» по сумме двух встреч одержал победу над «Шкендией» со счетом 6:1.
В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов подопечные Гурбана Гурбанова сыграют с победителем пары «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария). Первый матч, прошедший в Болгарии, завершился нулевой ничьей.
21:19
В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Шкендией" (Северная Македония) был забит шестой гол.
Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Представитель Агдама увеличил преимущество — 5:1.
На 59-й минуте в центре внимания оказался Леандро Андраде.
20:13
Начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и северомакедонской "Шкендией".
Игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Встречу обслуживает голландский арбитр Дэнни Маккели.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в Скопье, "Карабах" одержал минимальную победу со счётом 1:0.