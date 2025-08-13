Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются интенсивные ливни и град

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 14 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25 °C, днем - 29-33 °C. Атмосферное давление- 763 мм рт. ст., относительная влажность ночью 65-75 %, днем - 40-45 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозой. В отдельных районах возможны интенсивные ливни с градом. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20–24 °C, днем - 30–35 °C; в горах ночью 12-17 °C, днем 18 -23°C.