Выплачены пенсии за август по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил пенсии за август по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства, выплата пенсий в этом месяце жителям Нахчыванской Автономной Республики была произведена Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения автономии.

Выплата пенсий за август в других регионах нашей республики, а также лицам, имеющим право на льготное пенсионное обеспечение, будет произведена согласно графику.