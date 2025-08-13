 Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

First News Media21:40 - Сегодня
Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

Как известно, 12 августа 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесении изменений в Распоряжение № 2407 от 4 января 2021 года «Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха».

В ответ на многочисленные запросы, поступившие от СМИ в связи с указанным документом, в пресс-службе Фонда сообщили, что изменений в списке членов Наблюдательного совета не произошло.

«Напомним, что Распоряжением Президента от 5 февраля 2025 года Мухтар Бабаев был освобождён от должности министра экологии и природных ресурсов и назначен Представителем Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.

Также Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорного Карабаха», возглавляемое Туралом Гянджалиевым, прекратило свою деятельность в апреле 2021 года.

В последнем Распоряжении Президента, с учётом именно этих обстоятельств, внесены корректировки в должностные наименования членов Совета. И господин Мухтар Бабаев, и господин Турал Гянджалиев продолжают свою деятельность в качестве членов Наблюдательного совета, как и прежде», — подчеркнули в Фонде.

Поделиться:
533

Актуально

Точка зрения

«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным ...

Политика

Президент Пакистана поздравил азербайджанский народ с мирным соглашением

Политика

Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

Общество

Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

Общество

Поэт Керамет Шукюров найден мертвым на улице

Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, получившую травмы при падении

Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

Завтра три столичных района останутся без газа

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Объявлена дата выплаты пенсий за август

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются интенсивные ливни и град

В эти дни в Баку усилится ветер, понизится температура воздуха

Установлены личности подвергшихся нападению шакала в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Поэт Керамет Шукюров найден мертвым на улице

Сегодня, 23:40

Президент Пакистана поздравил азербайджанский народ с мирным соглашением

Сегодня, 23:20

Зеленский: Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны

Сегодня, 23:00

Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, получившую травмы при падении

Сегодня, 22:45

Трамп, Путин и Зеленский могут приехать в Европу или на Ближний Восток - СМИ

Сегодня, 22:22

Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

Сегодня, 22:00

Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

Сегодня, 21:40

Завтра три столичных района останутся без газа

Сегодня, 21:20

В Шамахы перевернулся автомобиль, 1 человек погиб, 9 пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Трамп предложил заморозить линию фронта в Украине и обменяться территориями

Сегодня, 20:40

Известно количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане

Сегодня, 20:20

В Азербайджане начинается регистрация в колледжи

Сегодня, 20:05

Пезешкиан раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты

Сегодня, 19:35

Азербайджан на чемпионате мира представят 15 дзюдоистов

Сегодня, 19:18

Представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца посетили жителей армянского происхождения в Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 19:00

У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами, 20 человек погибли

Сегодня, 18:45

Президент Грузии приветствует шаги Азербайджана и Армении для установления мира

Сегодня, 18:30

В Швейцарии отклонен проект антиазербайджанской резолюции, выдвинутой проармянскими парламентариями

Сегодня, 18:15

«Самой уродливой собакой в мире» 2025 года стала она - ФОТО

Сегодня, 18:03

В России официально ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp

Сегодня, 17:48
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06