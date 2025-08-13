Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

Как известно, 12 августа 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесении изменений в Распоряжение № 2407 от 4 января 2021 года «Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха».

В ответ на многочисленные запросы, поступившие от СМИ в связи с указанным документом, в пресс-службе Фонда сообщили, что изменений в списке членов Наблюдательного совета не произошло.

«Напомним, что Распоряжением Президента от 5 февраля 2025 года Мухтар Бабаев был освобождён от должности министра экологии и природных ресурсов и назначен Представителем Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.

Также Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорного Карабаха», возглавляемое Туралом Гянджалиевым, прекратило свою деятельность в апреле 2021 года.

В последнем Распоряжении Президента, с учётом именно этих обстоятельств, внесены корректировки в должностные наименования членов Совета. И господин Мухтар Бабаев, и господин Турал Гянджалиев продолжают свою деятельность в качестве членов Наблюдательного совета, как и прежде», — подчеркнули в Фонде.