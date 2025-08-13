 Почему в Азербайджане выросли выплаты пенсий? | 1news.az | Новости
Общество

Почему в Азербайджане выросли выплаты пенсий?

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
Согласно данным Государственного фонда социальной защиты, за первые 7 месяцев текущего года на выплату пенсий было выделено на 10% больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Это означает, что за указанный период на пенсии было потрачено 4 млрд 142 млн манатов, что на 367 млн манатов больше, чем ранее. Рост расходов на пенсии в основном связан с внедрением пятого социального пакета в 2025 году. В рамках этого пакета с начала года все виды трудовых пенсий были проиндексированы на 8,1%. Кроме того, с 1 февраля текущего года минимальная пенсия была повышена на 14,3% и достигла 320 манатов. Все эти меры напрямую повлияли на рост расходов на пенсии».

По словам депутата, повышение пенсий охватило 1,1 миллиона граждан Азербайджана: «С этой точки зрения, эти решения стали причиной увеличения общих расходов на пенсии. С другой стороны, в оставшиеся месяцы этого года продолжались назначения пенсий. Новые назначения пенсий означают выделение дополнительных средств из государственного бюджета на это направление. За указанный период 27 тысяч назначений пенсий были осуществлены проактивно через электронную систему. Стоит отметить, что в этот же период более чем 94,2 тысячи человек получили социальные выплаты и пенсии проактивно. Это свидетельствует об электронной автоматизации процесса и оперативном принятии решений».

«В 2025 году социальные расходы государственного бюджета Азербайджана составят 16,9 млрд манатов. Расходы на социальную защиту и социальное обеспечение составят 4,8 млрд манатов. Это означает, что в 2025 году на социальные направления, включая выплату пенсий, будет выделено больше средств», - подытоживает В.Байрамов.

