Амруллаев: «История Азербайджана» будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школах

Независимо от языка обучения, в общеобразовательных школах предмет "История Азербайджана" будет преподаваться на азербайджанском языке начиная с 6-го класса - соответствующая работа уже ведется.

Как передает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы" в Милли Меджлисе.

Кроме того, по словам Амруллаева, ведется работа по увеличению количества учебных часов по предмету "Азербайджанский язык".