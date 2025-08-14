Джейхун Байрамов обсудил итоги встречи в Вашингтоне с главой МИД Казахстана

14 августа 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Казахстана передал свои поздравления по случаю договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и США во время визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в США, а также достижений, достигнутых в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Было отмечено, что подписанные документы имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Министры выразили удовлетворение уровнем азербайджано-казахстанских отношений стратегического партнерства и подчеркнули, что контакты и визиты на высшем и высоком уровне между двумя странами способствуют развитию сотрудничества.

Отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества Азербайджана и Казахстана в рамках региональных и международных организаций, членами которых они являются, обсуждены вопросы подготовки к мероприятиям, которые пройдут в ближайшие месяцы.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Источник: Trend