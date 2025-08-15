Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 16 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями. В течение дня в некоторых местах прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-25 °C, днём - 28-31 °C. Атмосферное давление около 759 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70–75 %, днём 45–50 %.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В отдельных местах осадки могут быть ливневыми, возможен град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24 °C, днём - 29–34 °C; в горах ночью 13-18 °C, днём 20-25 °C.