Какие «ловушки» ждут любителей электросамокатов на улицах Баку? - ФОТО - ВИДЕО

В Баку растёт число пользователей электросамокатов, однако на некоторых дорогах, предназначенных для их движения, сложилась опасная ситуация.

В обращении, поступившем в Oxu.Az, отмечается, что люки, изъяны тротуаров и другие дорожные дефекты на самокатных полосах препятствуют свободному и безопасному передвижению, передает 1news.az.

«Несколько дней назад человек, ехавший на самокате, наехал на люк, и транспортное средство вышло из-под контроля, а водитель, чтобы не упасть, внезапно выскочил на проезжую часть. Машина, ехавшая сзади, чуть не сбила его. Ему повезло, что он успел увернуться в последний момент. Если в такой ситуации произойдёт серьёзная авария, кто понесёт ответственность?» - говорится в обращении.

Также подчёркивается, что в некоторых частях города непонятно, с какой целью были проложены эти полосы: «Потому что полосы, предназначенные для самокатов и велосипедов, внезапно прерываются. В некоторых местах они ограничиваются лишь тротуаром. После этого, чтобы продолжить движение, приходится выезжать на проезжую часть».