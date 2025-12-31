30 декабря Джалал Оруджев покинул должность члена правления PASHA Bank, которую занимал с марта 2018 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Banker.az – отмечается, что назначение на его должность не произведено, и в настоящее время правление банка вместе с председателем состоит из четырёх человек.

Джалал Оруджев окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет, факультет «Финансы и кредит» в 1999 году. Свою карьеру он начал в 2001 году в Координационном бюро программы TACIS Европейского Союза в качестве ведущего эксперта. В 2002-2005 гг. Дж. Оруджев работал ведущим экспертом, позже - начальником отдела платежных систем и информационных технологий в Центральном банке Азербайджана.

С 2005 по 2006 год являлся директором процессингового центра «Милликарт» ЦБА. С 2006 по 2016 год работал в качестве исполнительного директора OOO «Милликарт». В 2016-2017 гг. Дж.Оруджев работал директором по технологиям Unibank, а в 2017-2018 гг. продолжил свою карьеру в качестве Управляющего директора Международного банка Азербайджана.

Свою карьеру в PASHA Bank Дж. Оруджев начал в марте 2018 года в качестве члена правления.