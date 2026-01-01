Необычные роды в Баку: один из двойняшек родился дома, второй - в больнице - ФОТО

Сегодня в Низаминском районе столицы бригада скорой медицинской помощи провела роды в домашних условиях.

Как говорится в сообщении Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, на месте вызова бригада скорой помощи принимала роды у женщины с 37-недельной двойней. Первая стадия родов прошла непосредственно в жилом помещении, после чего процесс продолжился под контролем бригады скорой помощи в автомобиле.

После того как бригада оказала матери и новорождённому (мальчику) необходимую первичную медицинскую помощь, их транспортировали в соответствующее медицинское учреждение. Так как у второго ребёнка было ягодичное предлежание, роды продолжились в медицинском учреждении, и на свет появилась девочка.

Вес новорождённого мальчика составил 2 кг 450 г, рост – 54 см. Состояние матери и обоих новорождённых оценивается как удовлетворительное.