Осужденный по делу о 143-миллионном хищении в Минобороны полковник Ширванов добивался досрочного освобождения

Полковник Махир Ширванов, осужденный по делу о 143-миллионном хищении в Министерстве обороны, пытался досрочно выйти на свободу.

Как передает Qafqazinfo, осужденный подал в суд просьбу о досрочном освобождении, учитывая, что он отбыл более половины пятилетнего срока и получил положительное заключение исправительного учреждения.

Суд счел просьбу М.Ширванова необоснованным и отклонил ее. Таким образом, полковник выйдет на свободу через 1 год и 2 месяца, отбыв весь срок.

В результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности, были арестованы высокопоставленные чиновники Министерства обороны: бывший начальник Финансово-бюджетного управления генерал-майор Низами Мамедов, экс-руководитель финансовой службы ВВС полковник Джалал Кязымов, бывший глава финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов, экс-руководитель финансовой службы ВМС Вюсал Ализаде, бывшие начальники Управления закупок и снабжения полковник Махир Ширванов и Меликмамед Гурбанов, экс-глава жилищно-эксплуатационного управления министерства полковник Фикрет Мирзоев.

Обвиняемым инкриминировалось присвоение средств, выделенных из государственного бюджета. По данным следствия, общий ущерб, нанесенный государству, составил 143 миллиона манатов.