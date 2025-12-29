 После 15 января граждане Азербайджана смогут посещать Черногорию только при наличии визы | 1news.az | Новости
После 15 января граждане Азербайджана смогут посещать Черногорию только при наличии визы

First News Media21:20 - Сегодня
Для уточнения новых правил и условий визового режима для граждан Азербайджана было направлено официальное обращение в Черногорию.

Как сообщает Operativ Media, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что Черногория в течение длительного времени односторонне предоставляла гражданам Азербайджана возможность безвизового въезда:

«Однако согласно решению правительства Черногории, с 15 января 2026 года для граждан Азербайджана будет введён визовый режим», - сообщил пресс-секретарь МИД.

По его словам, это решение связано с обязательствами Черногории в рамках процесса вступления в Европейский Союз:

«Наш официальный запрос о новых правилах и условиях визового режима для граждан Азербайджана направлен соответствующей стороне. Дополнительная информация будет предоставлена своевременно».

После 15 января 2026 года граждане Азербайджана смогут посещать Черногорию только при наличии визы. Для работы или ведения бизнеса потребуется оформить разрешение на проживание сроком не менее одного года.

На последнем заседании правительства Черногории в декабре были также приняты новые решения по визовому режиму для других стран. Согласно им, граждане Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Турции смогут въезжать в Черногорию без визы, совершать транзит и пребывать в стране до 30 дней при наличии действительного паспорта.

