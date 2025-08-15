В Баку отметят день рождения маэстро Ниязи

По инициативе и при организационной поддержке Министерства культуры в Филармонии отметят день рождения маэстро Ниязи.

20 августа в Летнем зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт, посвящённый дню рождения выдающегося дирижёра и композитора, народного артиста СССР Маэстро Ниязи, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

В концерте под управлением народного артиста Ялчына Адыгёзалова при участии Государственного симфонического оркестра имени Ниязи и Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли будут исполнены избранные произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Васифа Адыгёзалова, Асафа Зейналлы и самого маэстро Ниязи.

«Мероприятие направлено на то, чтобы познакомить молодое поколение с богатым творческим наследием Ниязи и выразить уважение к его искусству», - отмечают в Минкультуры.