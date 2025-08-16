Вэнса отказались обслуживать в пабе в Великобритании

Сотрудники паба в британском Котсуолдсе пригрозили покинуть заведение, если его посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Американскому политику пришлось поменять место для ужина.

Об этом 16 августа сообщает Daily Mail.

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден отменить заказ на ужин в модном гастропабе Котсуолдса после того, как персонал пригрозил уйти, если он [там] появится», — говорится в публикации.

Как пишет Daily Mail, в пабе предлагается возможность проведения частных ужинов на 28 персон в «секретной садовой комнате», и Вэнс специально выбрал ее для того, чтобы «скрыться от протестующих, разгневанных его пребыванием в Котсуолдсе».

Причем в прошлом месяце этот же паб посетила бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Однако именно Вэнса там обслуживать отказались, подчеркивает издание.

По информации издания, семейный отдых Вэнса в Великобритании «превратился в ад» для местных жителей — из-за «многочисленных автомобильных колонн полиции и жужжащих вертолетов».

Источник: Iz.Ru