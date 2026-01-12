 Джулия Робертс, Леонардо Ди Каприо, Джей Ло и другие звезды на красной дорожке премии «Золотой глобус 2026» - ФОТО | 1news.az | Новости
Джулия Робертс, Леонардо Ди Каприо, Джей Ло и другие звезды на красной дорожке премии «Золотой глобус 2026» - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:07 - Сегодня
«Золотой глобус» - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за достижения в кино и на телевидении.

Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, базирующихся в Голливуде. 83-я церемония награждения прошла 11 января и, как и все подобные масштабные мероприятия, началась с прохода звезд по красной ковровой дорожке.

Репортаж с этого выхода мировых звезд, опубликованный Vogue, доступен для просмотра ниже.

ДЖЕННА ОРТЕГА

ПАТРИК ШВАРЦЕНЕГГЕР

ОУЭН КУПЕР

ДЖУЛИЯ РОБЕРТС

ПАМЕЛА АНДЕРСОН

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

ДЖЕЙКОБ ЭЛОРДИ

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО

АНА ДЕ АРМАС

ЭММА СТОУН

Фото: Vogue / Getty Images

