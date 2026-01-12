Сторона обвинения в Армении требует ареста Карапетяна

Сторона обвинения подала апелляцию на решение армянского суда о домашнем аресте российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которого обвиняют в призывах к захвату власти в республике, требуя вновь заключить его под стражу.

Об этом сообщил один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян, передают армянские СМИ.

Генеральная прокуратура и Следственный комитет подали апелляцию на решение о домашнем аресте Самвела Карапетяна, представив ходатайство-требование об обязательном заключении Самвела Карапетяна под стражу, - написал адвокат в Facebook.

Адвокат подчеркнул, что юридическая команда Карапетяна также подала и будет продолжать подавать апелляции на решение о домашнем аресте, добиваясь его освобождения.

11 декабря Апелляционный антикоррупционный суд отклонил жалобу защиты Карапетяна о незаконности продления ареста в качестве меры пресечения. 24 декабря защита Карапетяна подала кассационные жалобы на решение Апелляционного суда. 30 декабря суд одобрил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Карапетяну с ареста на домашний арест.

18 июня 2025 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Он обвиняется в публичных призывах к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и потом неоднократно продлевал арест.