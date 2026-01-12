Фархад Мамедов: Протесты в Иране и Азербайджанская Республика

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Протесты в Иране являются результатом системного кризиса в Иране. Иранский режим пошел на кровавые шаги, стремясь утопить протест в крови.

Системный кризис отличается от всех других видов кризиса тем, что уровень противостояния оценивается рядом его участников как экзистенциальная задача. За свое существование борются верховный лидер Ирана Хаменеи и руководство КСИР.

Президент – легитимный лидер Ирана, не относится к этой группе, однако вынужден подчиняться повестке верховного лидера. Президент Пезешкиан старается даже канализировать протест, однако его последнее интервью оставило впечатление того, что попытка не удалась.

Итак, протест пережил первую волну активности. В ответ пошла жестокая реакция власти…

Очень многое зависит от того, будет ли вторая волна протеста?! Будет ли протест продолжительный?! Обретет ли протест лицо, кроме сына труса-наследника Пехлеви?! Пока что протесты не обрели рубежного статуса…

Это внутренняя составляющая… Есть и внешняя, которая может модерировать ситуацию…

В роли внешнего фактора на этом этапе упоминаются возможные действия США и Израиля. Рассмотрим цели от минимальных до максимальных.

Цели США:

• уничтожить ракетную программу Ирана.

• выбить Иран из союзников Китая.

• превратить Иран в предсказуемое государство в регионе.

Цели Израиля:

• историческая возможность (свободный воздушный коридор через Сирию и Ирак) максимально нивелировать угрозы со стороны Ирана – ракетная программа.

• гражданская война в Иране локализует ресурсы Ирана в пределах страны. Однако это самая непредсказуемая ситуация.

• превратить Иран в предсказуемое государство в регионе.

Таким образом, США и Израиль объединяют цели уничтожения ракетной программы Ирана. Модерировать протесты в Иране возможно только посредством ликвидации верховного лидера и руководства КСИР. На это администрация Трампа может пойти в случае начала второй волны протеста…

Турция

Анкара не заинтересована в крахе Ирана и гражданской войне, превращении Ирана в failed state. Турция будет ожидать второго этапа и вести свою линию с избранными, легитимными властями Ирана – Президентом и правительством. В случае гражданской войны и failed state Турция не может не реагировать и не участвовать в процессах, так как это граница и гуманитарная ситуация.

Позиция Азербайджана

У Азербайджана позиция идентична с Турцией. В Азербайджанском обществе эмоционально воспринимают новости из Ирана. Однако следует понимать, что уровень взаимоотношений Баку и Тегерана таков, что Баку не может вмешиваться во внутренние дела Ирана, так как требует невмешательства Тегерана в свои внутренние дела. Участие Азербайджана в военных операциях против Ирана или же в механизмах по влиянию на протест в нынешних условиях исключается!

Азербайджан заинтересован в стабильном и предсказуемом Иране.

Азербайджан обладает высоким уровнем взаимоотношений с Израилем, а также формирует качественно новые отношения с США. Однако, тема военной операции против Ирана не может и не должна быть в повестке этих отношений, как и не было прежде.

С другой стороны, каким выйдет Иран из этой ситуации?!

От этого зависит формирование позиции Баку, то есть, мы будем иметь дело с результатами событий, на которые никак из Баку не могут и не пытаются влиять.

В случае затухания протеста, будет продолжено взаимодействие с легитимным руководством страны.

В случае же гражданской войны и failed state тема азербайджанцев в Иране обретет совершенно иные характеристики, и Баку в целях обеспечения собственной безопасности может оказывать поддержку в любых контекстах своим соотечественникам.

Нынешняя ситуация в Иране таит в себе больше угроз, нежели возможностей. В таких ситуациях важно обеспечить свою безопасность. Начало 2026 года может начаться с учений Азербайджана и Турции, как минимум в направлении ВВС…