«Переходный возраст» и «Битва за битву» стали триумфаторами «Золотого глобуса 2026»: Полный список лауреатов - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:15 - Сегодня
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус 2026», главными триумфаторами которой стали фильм «Битва за битву» и мини-сериал «Переходный возраст», каждый из которых завоевал по четыре награды.

Ниже представлен полный список лауреатов премии «Золотой глобус 2026»:

Лучший фильм (драма) – «Гамнет»

Лучший фильм (мюзикл или комедия) – «Битва за битвой»

Лучший режиссёр - Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»

Лучший сценарий - Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»

Лучший актер (драма) - Вагнер Моура, «Секретный агент»

Лучшая актриса (драма) - Джесси Бакли, «Гамнет»

Лучший актёр (мюзикл или комедия) - Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Лучший актёр второго плана - Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»

Лучшая актриса второго плана - Тейяна Тейлор, «Битва за битвой»

Лучший международный фильм – «Секретный агент»

Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»

Лучший оригинальный саундтрек - Golden, «Кейпоп-охотницы на демонов»

Лучшая песня - Людвиг Горанссон, «Грешники»

Лучший телесериал (драма) – «Питт»

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) - «Киностудия»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – «Переходный возраст»

Лучший актёр в драматическом сериале - Ноа Уайли, «Питт»

Лучшая актриса в драматическом сериале - Рэй Сихорн, «Одна из многих»

Лучший актёр в мюзикле или комедии - Сет Роген, «Киностудия»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Джин Смарт, "Хитрости"

Лучшая актриса второго плана - Эрин Доэрти, «Переходный возраст»

Лучший актёр второго плана - Оуэн Купер, «Переходный возраст»

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме - Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»

Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме - Стивен Грэм, «Переходный возраст»

Лучшее кинематографическое событие - «Грешники»

