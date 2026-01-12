«Переходный возраст» и «Битва за битву» стали триумфаторами «Золотого глобуса 2026»: Полный список лауреатов - ВИДЕО
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус 2026», главными триумфаторами которой стали фильм «Битва за битву» и мини-сериал «Переходный возраст», каждый из которых завоевал по четыре награды.
Ниже представлен полный список лауреатов премии «Золотой глобус 2026»:
Лучший фильм (драма) – «Гамнет»
Лучший фильм (мюзикл или комедия) – «Битва за битвой»
Лучший режиссёр - Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
Лучший сценарий - Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
Лучший актер (драма) - Вагнер Моура, «Секретный агент»
Лучшая актриса (драма) - Джесси Бакли, «Гамнет»
Лучший актёр (мюзикл или комедия) - Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»
Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»
Лучший актёр второго плана - Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»
Лучшая актриса второго плана - Тейяна Тейлор, «Битва за битвой»
Лучший международный фильм – «Секретный агент»
Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
Лучший оригинальный саундтрек - Golden, «Кейпоп-охотницы на демонов»
Лучшая песня - Людвиг Горанссон, «Грешники»
Лучший телесериал (драма) – «Питт»
Лучший телесериал (мюзикл или комедия) - «Киностудия»
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – «Переходный возраст»
Лучший актёр в драматическом сериале - Ноа Уайли, «Питт»
Лучшая актриса в драматическом сериале - Рэй Сихорн, «Одна из многих»
Лучший актёр в мюзикле или комедии - Сет Роген, «Киностудия»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Джин Смарт, "Хитрости"
Лучшая актриса второго плана - Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
Лучший актёр второго плана - Оуэн Купер, «Переходный возраст»
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме - Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»
Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме - Стивен Грэм, «Переходный возраст»
Лучшее кинематографическое событие - «Грешники»
