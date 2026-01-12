Агададаш Агаев будет освобожден от условного наказания за метание топора?

Народный артист Агададаш Агаев, обвиняемый в хулиганстве с использованием топора в качестве орудия преступления, будет освобожден от условного наказания.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, к певцу будет применен акт амнистии.

Служба пробации Министерства юстиции уже обратилась в суд по данному вопросу.

Защитник Агададаша Агаева, известный адвокат Асим Аббасов, подтвердил эту информацию Qafqazinfo. По словам адвоката, обращение Службы пробации о применении акта амнистии в отношении его подзащитного будет рассмотрено уже сегодня.

Напомним, что инцидент произошел в июле 2024 года. В ходе конфликта Агададаш Агаев бросил топор в охранника клиники «Medera Hospital» Нуреддина Джалилова. Охранник, в свою очередь, избил народного артиста.

Согласно приговору Бинагадинского районного суда, А.Агаев был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а Н.Джалилов - к 2 годам и 6 месяцам условного срока.

