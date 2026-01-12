В Армении предложили лишить «маньяка Соловьёва» армянского ордена Почёта - «это наш позор»

В Ереване резко отреагировали на заявления российского пропагандиста Владимира Соловьёва, который допустил возможность проведения так называемой «специальной военной операции» на территории Армении.

Как сообщает 1news.az, председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян выступил с инициативой лишить Соловьёва государственной награды Республики Армения.

«Орден Почёта является государственной наградой Республики Армения и был учреждён законом РА „Об Ордене Почёта“ в августе 2002 года. В декабре 2013 года Владимир Соловьёв был удостоен этой награды за „значительный вклад в развитие дружбы между народами Армении и России, а также в укрепление мира между нашими странами“.

Сегодня человек, которому приписывался „значительный вклад“, ради „недопущения потери Армении“ публично призывает начать против нашей страны СВО — по образцу того, что было сделано в Украине. Напомню, к чему привело вторжение в Украину: сотни стёртых с лица земли населённых пунктов, миллионы людей, лишившихся домов и ставших беженцами, экологическая катастрофа на десятилетия, убитые дети, сотни тысяч погибших и миллионы инвалидов, процветающая страна, превращённая в ад.

И человек, который постоянно заявляет о своей „любви и уважении к Армении“, предлагает применить тот же сценарий в отношении своей „любимой страны“.

Что мы можем сделать? Как минимум — один простой и очевидный шаг: в соответствии с действующей в Республике Армения процедурой лишить этого маньяка Ордена Почёта.

Человек, который регулярно угрожает Армении и армянскому народу, желает нашей стране катастрофы и в целом демонстрирует человеконенавистническое мышление, не может быть достоин одной из высших государственных наград Республики Армения. Это наш позор», — написал Тигран Акопян на своей официальной странице в Facebook.