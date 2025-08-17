Уиткофф: США не навязывают Украине территориальные уступки, выступая посредником

Власти Соединенных Штатов не навязывают украинской стороне решения по возможным территориальным уступкам.

Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNN.

«Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы», — заявил он.

По словам Уиткоффа, именно для прямого обсуждения данного вопроса президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры приедут в Вашингтон. Он подчеркнул, что власти США выступают лишь в роли посредника, а американский лидер Дональд Трамп был медиатором, который искал пути для решения конфликта.

В ходе этого же интервью он добавил, что российская сторона пошла на уступки по пяти областям Украины. При этом точная формулировка положения неизвестна.

Источник: Gazeta.Ru