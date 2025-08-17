 Уиткофф: США не навязывают Украине территориальные уступки, выступая посредником | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Уиткофф: США не навязывают Украине территориальные уступки, выступая посредником

First News Media21:15 - Сегодня
Уиткофф: США не навязывают Украине территориальные уступки, выступая посредником

Власти Соединенных Штатов не навязывают украинской стороне решения по возможным территориальным уступкам.

Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNN.

«Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы», — заявил он.

По словам Уиткоффа, именно для прямого обсуждения данного вопроса президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры приедут в Вашингтон. Он подчеркнул, что власти США выступают лишь в роли посредника, а американский лидер Дональд Трамп был медиатором, который искал пути для решения конфликта.

В ходе этого же интервью он добавил, что российская сторона пошла на уступки по пяти областям Украины. При этом точная формулировка положения неизвестна.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
306

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии

Общество

Прогноз погоды на понедельник: преимущественно без осадков

Lifestyle

Муслим Магомаев: Биография легендарного азербайджанского артиста в фотографиях ...

Мнение

Анкоридж как акт отчаяния: почему Путин прилетел на встречу с Трампом

В мире

В Испании десятки человек задержаны по подозрению в поджоге лесов

В Сербии не будут вводить чрезвычайное положение из-за протестов

Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС принять 19-й пакет санкций в сентябре

Уиткофф: США не навязывают Украине территориальные уступки, выступая посредником

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Алла Пугачева отказывается от российского гражданства - СМИ

Трамп: В пятницу я отправлюсь в Россию

Курорт Sea Breeze станет самым дорогим мегапроектом в истории Узбекистана - ПОДРОБНОСТИ

В Турции планируют отказаться от шведского стола и ограничить завтраки в отелях

Последние новости

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 23:15

В Испании десятки человек задержаны по подозрению в поджоге лесов

Сегодня, 22:41

В Сербии не будут вводить чрезвычайное положение из-за протестов

Сегодня, 22:00

Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС принять 19-й пакет санкций в сентябре

Сегодня, 21:30

Уиткофф: США не навязывают Украине территориальные уступки, выступая посредником

Сегодня, 21:15

Макрон: Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия

Сегодня, 21:00

Рубио исключил давление на Украину по решению территориальных вопросов

Сегодня, 20:45

Трамп согласился, что Украина должна уступить часть своей территории России

Сегодня, 20:30

Скончался американский актер Теренс Стэмп

Сегодня, 20:15

Трамп назвал Лукашенко могущественным лидером

Сегодня, 20:00

Рубио: США не поддерживают передачу всей территории Донбасса под контроль РФ

Сегодня, 19:50

Фон дер Ляйен заявила о необходимости гарантий безопасности для Украины и Европы

Сегодня, 19:30

Рубио заявил, что сделка по Украине потребует уступок со стороны Москвы и Киева

Сегодня, 19:17

В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги - ФОТО

Сегодня, 19:00

Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия

Сегодня, 18:35

Уиткофф заявил, что Трамп и Зеленский обсудят вопрос территорий

Сегодня, 18:01

Мерц, Макрон и Стубб поедут в США на встречу Зеленского и Трампа

Сегодня, 17:29

Месси установил новый рекорд

Сегодня, 17:00

Арестован блогер и журналист Ильхами Насибов

Сегодня, 16:34

Число погибших в результате наводнений на севере Пакистана превысило 350 человек

Сегодня, 16:27
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06