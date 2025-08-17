«Коалиция желающих» готова развернуть войска в Украине после прекращения огня
«Коалиция желающих» подтвердила готовность развернуть силы обеспечения безопасности в Украине после прекращения боевых действий.
Об этом сообщается в заявлении альянса, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
«Участники подтвердили готовность развернуть силы безопасности после прекращения огня, обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины, а также содействовать восстановлению ВСУ», — говорится в документе.
Эти меры станут частью гарантий безопасности, продвигаемых США.
«Коалиция сыграет ключевую роль через Многонациональные силы в Украине, приветствуя приверженность президента Трампа предоставлению гарантий», — подчеркивается в заявлении.
Источник: Gazeta.Ru
353