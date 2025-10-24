Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

Франция намерена поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече "коалиции желающих".

"В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных -ред.) и направим дополнительные самолеты Mirage", - сказал французский лидер, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в X.

Он добавил, что Франция совместно с участниками коалиции объявит о дополнительных инициативах.