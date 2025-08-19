Минздрав: женщина с видео — лжеврач без права на медицинскую деятельность - ВИДЕО

В Аналитико-экспертном центре Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики проводятся расследования и внеплановые проверки в соответствии с законодательством на основе обращений, связанных с реальной угрозой жизни и здоровью граждан.

Как сообщается в заявлении ведомства, в опубликованных в социальных сетях видеозаписях упоминается Абдуллаева Гюльбада Эльгисмет гызы. отмечается, что в Едином реестре медицинских работников Министерства здравоохранения её имя отсутствует, и она не имеет полномочий заниматься медицинской деятельностью.

В поступивших обращениях указывается, что операция была проведена в «Dost Estetik Mərkəzi». В другом сообщении говорится, что данное лицо работает в учреждении под названием «UĞUR Estetik Mərkəzi 777». Оба учреждения не являются медицинскими учреждениями и не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Название «Dost Estetik Mərkəzi» отсутствует как в базе данных частных медицинских учреждений Аналитико-экспертного центра, так и в базе данных зарегистрированных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.

В ходе расследования было установлено, что учреждение «UĞUR Estetik Mərkəzi 777», принадлежащее предпринимательнице Исмаиловой Хаяле Айдын гызы, осуществляет медицинскую деятельность без лицензии. Во время проверки были зафиксированы факты приёма пациентов и проведения процедур в оборудованных медицинской техникой кабинетах, где предоставлялись косметологические услуги. В отношении «UĞUR Estetik Mərkəzi 777» в 2023–2025 годах Аналитико-экспертным центром проводились неоднократные внеплановые проверки. По фактам выявленных нарушений было составлено в общей сложности 5 административных протоколов, и принято решение о штрафе согласно статье 210.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.

Несмотря на это, учреждение продолжало свою деятельность без лицензии. В связи с этим Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы с ходатайством о расследовании незаконной деятельности учреждения «UĞUR Estetik Mərkəzi 777», принадлежащего Исмаиловой Хаяле Айдын гызы.

Отметим, что в социальных сетях сообщалось, что женщиной на видео является Абдуллаева Гюльбада Эльгисмет гызы. По информации, ранее она работала парикмахером, а в настоящее время занимается проведением операций и представляется как "доктор Гюлю".