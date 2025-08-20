 Поток туристов из стран Персидского залива в Азербайджан сократился | 1news.az | Новости
Поток туристов из стран Персидского залива в Азербайджан сократился

Феликс Вишневецкий12:12 - Сегодня
За первые семь месяцев этого года число прибывших в Азербайджан из стран Персидского залива сократилось на 8,3% - за этот период страну посетили 237 400 человек из арабских государств.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Больше всего туристов в Азербайджан прибыло из Саудовской Аравии - 62 071 человек. 26 602 туриста прибыли из Объединённых Арабских Эмиратов, а число туристов из Кувейта составило 14 779 человек».

В.Байрамов отмечает, что за этот период число туристов, прибывших в Азербайджан, снизилось на 1,7% и составило 1 477 000 человек: «Снижение числа туристов из стран Персидского залива и Ближнего Востока не прошло бесследно для общей статистики. При этом число туристов из Индии также сокращается, влияя на долю страны в общем потоке туристов».

По словам депутата, снижение числа посетителей из арабских государств и происходящие изменения в структуре туризма подтверждают необходимость более тесного сотрудничества с новыми туристическими направлениями: «Особенно актуально укрепление сотрудничества в туристической сфере с нашими стратегическими партнёрами, прежде всего с Китаем. Несмотря на высокий туристический потенциал Китая, число туристов из этой страны пока составляет лишь 2,3% от общего числа иностранных гостей. Между тем потенциал и возможности значительно больше».

В.Байрамов подчеркивает, что туризм после нефтяного сектора приносит Азербайджану наибольший валютный доход: «До пандемии ежегодные доходы от туризма составляли около 2,7 миллиарда долларов. Этот сектор также вносит значительный вклад в занятость. В этой связи дальнейшее развитие туристической инфраструктуры и оптимизация цен могут способствовать привлечению большего числа туристов. При этом приоритетом остаётся как можно скорее достичь показателей до пандемии. Снижение числа прибывающих туристов делает эти задачи ещё более актуальными».

358

