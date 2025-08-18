Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В отношении иностранных граждан, снимавших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В нем говорится, что 17 августа было проведено расследование по факту распространения в социальных сетях видеоролика, на котором трое иностранных граждан совершают недостойные действия на Аллее шехидов.

По сообщению пресс-службы МВД, в ходе расследования установлено, что указанные лица прибыли в Баку 13 августа на 5 дней в качестве туристов и распространяли отснятый видеоролик в соцсетях.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 245 (Осквернение могилы) Уголовного кодекса. В результате принятых сотрудниками полиции мер все трое задержаны и привлечены к ответственности.

Следственные действия по возбужденному уголовному делу продолжаются.

В Баку задержана группа иностранных – предположительно, арабских - туристов за неподобающее поведение на Аллее шехидов

Оскорбительные действия туристов на Аллее шехидов были запечатлены на камеры, распространены в соцсетях и вызвали справедливое возмущение пользователей.

Сообщается, что туристы уже задержаны полицией. Эти кадры также распространены в соцсетях.