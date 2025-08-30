Денежная масса в Азербайджане увеличилась на 6,1%

Денежная масса в широком определении (агрегат M3) в Азербайджане на 1 августа этого года составила 47 млрд 680,3 млн манатов, что на 1,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 2,55% больше по сравнению с началом года и на 6,15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В том числе, денежная масса в манатах (агрегат M2) составила 36 млрд 662,6 млн манатов, что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,3% больше по сравнению с началом года и на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На отчетную дату депозиты до востребования (денежный агрегат M1) составили 29 млрд 21 млн манатов, что на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 2,1% меньше по сравнению с началом года и на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 августа наличная денежная масса вне банков (агрегат M0) составила 16 млрд 657,3 млн манатов, что на 0,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 5% больше по сравнению с началом года и на 4,75% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.