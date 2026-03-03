В Баку блогер оштрафована на 1000 манатов за нарушение норм общественной нравственности

Еще одна женщина, делившаяся в социальных сетях фото- и видеоматериалами, не соответствующими национально-духовным ценностям азербайджанского народа, привлечена к административной ответственности.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Qafqazinfo, прокуратурой был составлен протокол в отношении С. Аббасовой (1996 года рождения).

Управлением по внеуголовному преследованию Генеральной прокуратуры был составлен протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках (Мелкое хулиганство - совершение действий, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих явное неуважение к обществу при массовой демонстрации в интернете, то есть использование нецензурных выражений или жестов, создающих подобное впечатление, а также демонстрация частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям).

Материалы дела были рассмотрены в Сураханском районном суде. Отмечается, что С. Аббасова является владелицей профиля в Instagram с более чем 140 000 подписчиков. В некоторых публикациях она исполняла эротические движения под музыку (ориентальные танцы). В других видео, не имея намерения рекламировать одежду или бренды, она демонстрировала части тела в форме, нарушающей нормы морали и выражающей открытое неуважение к обществу.

Решением суда С. Аббасова была оштрафована на 1000 манатов.