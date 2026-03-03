Самолет МЧС вылетел в Азербайджан для вывоза россиян, покинувших Иран

Самолет МЧС РФ вылетел в Азербайджан, чтобы доставить россиян, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска, сообщает пресс-служба ведомства.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Азербайджана российских граждан. Спецборт... вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для вывоза в Москву граждан РФ, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска. Группа врачей отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России будут сопровождать граждан и готовы оказать им необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вывоз россиян организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Источник: РИА Новости