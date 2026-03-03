 Иран запретил экспорт продовольственных и селхозтоваров | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Иран запретил экспорт продовольственных и селхозтоваров

17:34 - Сегодня
Иран запретил экспорт продовольственных и селхозтоваров

Иран полностью запретил экспорт всех продовольственных и сельскохозяйственных продуктов до особого распоряжения — решение вступило в силу немедленно и действует до дальнейших указаний правительства.

Целью такого шага названо обеспечение первоочередного снабжения внутреннего рынка и защиты продовольственной безопасности страны, пишут СМИ.

Запрет на экспорт продуктов будет действовать на неопределенный срок.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

Поделиться:
273

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного ...

Общество

В Азербайджан с территории Ирана к настоящему времени эвакуировано 725 человек - ...

Общество

В регионах Азербайджана ожидаются осадки и снег

Политика

Мишустин поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации россиян из Ирана

В мире

Пашинян прибыл в Грузию - ФОТО

В Иране нанесён удар по зданию Совета экспертов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Минобороны ОАЭ: Из 186 ракет, выпущенных Ираном, всего одна упала на территорию нашей страны

Иордания полностью открыла воздушное пространство

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

СМИ: Умерла супруга Хаменеи

МИД Ирана: Из-за удара по начальной школе в Минабе погибли до 160 человек - ОБНОВЛЕНО

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Пезешкиан осудил удар по школе для девочек на юге Ирана

Последние новости

Пашинян прибыл в Грузию - ФОТО

Сегодня, 19:05

В Иране нанесён удар по зданию Совета экспертов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:47

Минобороны ОАЭ: Из 186 ракет, выпущенных Ираном, всего одна упала на территорию нашей страны

Сегодня, 18:45

Министр: ЮГК является долгосрочным и стратегическим проектом, а вложенные инвестиции окупаются

Сегодня, 18:25

Иордания полностью открыла воздушное пространство

Сегодня, 18:23

Дан Йоргенсен: В такой период Азербайджан имеет особое значение для Европы

Сегодня, 18:20

Сотрудники посольства Швейцарии в Иране эвакуированы через границу Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 18:10

В Азербайджан с территории Ирана к настоящему времени эвакуировано 725 человек - ФОТО

Сегодня, 18:05

В Баку блогер оштрафована на 1000 манатов за нарушение норм общественной нравственности

Сегодня, 17:53

В Иране остановили работу на АЭС

Сегодня, 17:50

Самолет МЧС вылетел в Азербайджан для вывоза россиян, покинувших Иран

Сегодня, 17:42

Иран запретил экспорт продовольственных и селхозтоваров

Сегодня, 17:34

Суд по делу об убийстве Ирады Мурадовой: новые детали и тревожные вопросы

Сегодня, 17:30

​​​​​​​Задержан мужчина, похитивший средства с карты, собранные для помощи тяжело больному ребёнку

Сегодня, 17:13

Трамп: Слишком поздно для разговоров

Сегодня, 17:08

​​​​​​​СМИ: Введён новый запрет на телеэфир для ряда исполнителей

Сегодня, 17:05

Катар предупреждает: давление Ирана на страны Персидского залива не приведет к возвращению к переговорам

Сегодня, 17:04

В Абшероне задержан наркоторговец с крупной партией марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Mehr»: Моджтаба Хаменеи жив

Сегодня, 16:55

МИД Германии вызвал посла Ирана из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Сегодня, 16:47
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50