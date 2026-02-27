Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Сангачальский терминал - ФОТО

Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Сангачальский нефтетерминал.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, осмотр терминала начался с Каспийского энергетического центра, уникального для Каспийского региона.

Сообщалось, что этот центр, в полной мере отражающий историю нефтегазовой отрасли Азербайджана, широко продвигает роль нашей страны в мировой нефтегазовой промышленности.

Он был открыт в 2005 году Президентом Ильхамом Алиевым при участии высокопоставленных официальных гостей. Ввод центра в эксплуатацию совпал с открытием азербайджанского участка основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Здесь гости оставили свои отпечатки рук в качестве символического знака, который стал символом Каспийского энергетического центра. Одна из главных целей центра - демонстрация более чем 150-летней истории нефтегазовой отрасли Азербайджана.

Высокому гостю была предоставлена подробная информация о хронологии нефтяной истории нашей республики. Отмечалось, что нефтегазовая промышленность имеет для Азербайджана не только экономическое значение, но и является источником национальной гордости. Впервые в мире нефтяная скважина была пробурена механическим способом в районе Бибиэйбата в 1847 году. До XIX века половина мировой добычи нефти приходилась на нашу страну. Во второй половине XIX века в Азербайджане начали свою деятельность бизнесмены из зарубежных стран. Примерами тому служат Ротшильды и братья Нобель, известные во всем мире. Нобелевская премия, известная во всем мире, также была учреждена за счет средств, собранных от продажи акций Альфреда Нобеля на нефтяных месторождениях в Баку. Во время Второй мировой войны Азербайджан, добывавший 75 процентов нефти в Советском Союзе, сыграл значительную роль в достижении Победы, снабжая армию топливом. Для 70-80-х годов прошлого века характерно освоение месторождений в глубоководных районах Каспийского моря и развитие нефтехимической промышленности.

После восстановления независимости Азербайджана под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева было подписано соглашение о разделе продукции, известное как «Контракт века», на разработку гигантского месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли». Это соглашение дало толчок стремительному развитию страны и превратило ее в региональный энергетический центр.

Премьер-министр Эфиопии и сопровождавшие его лица также осмотрели образцы нефти, добытой на различных месторождениях. Затем был показан видеоролик об истории азербайджанской нефти и проекте «Южный газовый коридор».

Отмечалось, что в нашей стране в рамках нефтяной стратегии Общенационального лидера Гейдара Алиева были реализованы крупномасштабные энергетические проекты. Великий лидер, заложивший основу для этих проектов, предпринял важные шаги по привлечению миллиардов долларов иностранных инвестиций в Азербайджан. Первоначально средства, направленные на разработку каспийских нефтегазовых месторождений и строительство нефтепроводов, впоследствии принесли доход, создавший условия для развития других областей, особенно не нефтяного сектора, реализации крупных инфраструктурных проектов и создания новых рабочих мест.

Сегодня это играет важную роль в превращении Азербайджана в одну из самых быстрорастущих стран мира и в его способности привлекать иностранные инвестиции. Было подчеркнуто, что терминал, строительство которого началось в 2001 году, имеет три резервуара для сырой нефти общей вместимостью 880 тыс. баррелей, главную насосную станцию, сепараторы, перерабатывающие установки и контрольно-измерительный пункт. Здесь проложены волоконно-оптические кабели связи, нефте- и газопроводы с морских месторождений, расположенных в 187 км от побережья.

Высокому гостю были вручены памятные подарки. Затем Абий Ахмед Али совершил автобусную экскурсию по территории Сангачальского терминала. Ему была предоставлена подробная информация о технологических процессах на терминале. Отмечалось, что Сангачальский терминал считается сердцем нефтегазовой промышленности Азербайджана. Терминал является местом, где сырая нефть и газ, добываемые на месторождениях Азербайджана в Каспийском море, принимаются, перерабатываются, хранятся и экспортируются.

Транспортируемые нефть с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и газ из «Шахдениз» поступают на терминал, в основном экспортируемые по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказскому трубопроводу. Сангачальский терминал, один из крупнейших и наиболее эффективных нефтегазовых терминалов в мире, занимает площадь свыше 550 га. Терминал перерабатывает более 1,2 млн баррелей сырой нефти и свыше 40 млн кубометров газа в сутки. Его емкость для хранения сырой нефти составляет 3,2 млн баррелей. Терминал окружен сложной сетью трубопроводов и оборудования. Трубопроводы от морских сооружений к терминалу транспортируют высококачественную азербайджанскую нефть и газ на мировые рынки по различным маршрутам. Кроме того, терминал также принимает нефть из Казахстана и Туркменистана. В рамках проекта «Первоначальная добыча нефти» и «Программы расширения Сангачальского терминала» были дополнительно увеличены мощности терминала по транспортировке и переработке нефти.