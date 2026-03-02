 Новый баланс сил в распределении капитала | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Новый баланс сил в распределении капитала

First News Media11:27 - Сегодня
Новый баланс сил в распределении капитала

Несколько лет назад, когда я вошла в мир инвестиций, первое, что я почувствовала, было нечто необычное: суммы были крупными, объем капитала был значительным, решения принимались быстро, однако, к сожалению, женщины были недостаточно представлены среди ключевых участников.

Это был не только статистический факт, но и реальное наблюдение.

Сегодня в глобальном масштабе экономическая роль женщин стремительно меняется. Женщины уже не только потребители или управляющие семейным бюджетом; они становятся активными владельцами капитала и инвесторами. Согласно исследованиям McKinsey, финансовые активы под управлением женщин в последние годы росли быстрее, чем активы под управлением мужчин, и, по прогнозам, достигнут рекордных уровней к 2030 году.

Это не просто цифры — это изменение направления.

Однако, несмотря на этот позитивный импульс, «гендерный инвестиционный разрыв» по-прежнему сохраняется. Женщины получают доход, откладывают средства и занимаются финансовым планированием, но остаются недостаточно представленными на инвестиционных рынках и особенно в процессах распределения капитала.

В этой статье, помимо рассмотрения причин этого разрыва, я хотела бы исследовать более важный вопрос: почему рост числа женщин-инвесторов критически важен для экономики?

Что такое гендерный инвестиционный разрыв?

Гендерный инвестиционный разрыв — это финансовое неравенство, возникающее из-за того, что женщины реже участвуют в инвестиционных рынках, чем мужчины и чаще выбирают более осторожные стратегии.

Исследования показывают, что:
— женщины направляют меньшую долю своих портфелей в акции (McKinsey);
— женщины демонстрируют более высокий «разрыв уверенности», то есть чаще сомневаются в своих финансовых знаниях (Federal Reserve);
— из-за различий в среднем уровне дохода объем свободных средств, доступных для инвестирования, также ниже.

В совокупности эти факторы создают значительную разницу в долгосрочном накоплении капитала. С учетом эффекта сложных процентов даже разница в доходности в 1% годовых может привести к расхождению в сотни тысяч за 20–30 лет. Однако более важно то, что этот разрыв можно изменить.

Причины более низкого участия женщин в инвестировании

1. Восприятие риска
Женщины склонны оценивать риски более системно и принимать более осторожные решения. Это не слабость. Напротив, это отражает ответственное финансовое поведение.

Однако чрезмерная осторожность может ограничивать возможности роста капитала. Хотя акции и альтернативные инвестиции в долгосрочной перспективе обычно приносят более высокую доходность, хранение средств только в низкорисковых инструментах может замедлить накопление богатства. Проблема не в избегании риска, а в эффективном управлении им.

2. Разрыв уверенности
Согласно исследованиям Федеральной резервной системы, женщины показывают сопоставимые с мужчинами результаты в тестах на инвестиционные знания, однако чаще выбирают вариант ответа «не знаю». Это не недостаток знаний, а скорее нежелание идентифицировать себя как инвестора.

Многие женщины думают: «Я не инвестор». На самом деле любой человек, который откладывает средства, занимается финансовым планированием и распределяет капитал на основе решений, является потенциальным инвестором.

3. Культурные и социальные факторы
Во многих культурах инвестиции и принятие решений о капитале исторически рассматривались как мужская роль. Женщины же чаще ассоциировались со сбережениями и поддержанием стабильности бюджета. Эти структурные гендерные роли ограничивали доступ к финансовому образованию, возможностям наставничества и входу в инвестиционные сети.

Однако это уже меняется. И этот процесс продолжается.

Роль женщин-инвесторов в экосистеме

Участие женщин-инвесторов — это не просто вопрос гендерного баланса. Это показатель более разумного и более инклюзивного распределения капитала.

Диверсификация капитала
Исследования показывают, что женщины-инвесторы чаще уделяют внимание экологическим, социальным и корпоративным управленческим критериям. Это приводит к увеличению потоков капитала в такие сектора, как здравоохранение, образование, устойчивая энергетика и социальные инновации.

То, кто управляет капиталом, в конечном итоге определяет направление экономики.

Доступ для женщин-предпринимателей
Тот факт, что женщины занимают лишь около 14% руководящих должностей в секторе венчурного капитала, создает значительный структурный разрыв (EIF).

Исследования показывают, что фонды с женщинами-инвесторами чаще инвестируют в бизнесы, основанные женщинами. Это способствует более сбалансированному распределению капитала на рынке.

Более разнообразная структура инвесторов ведет к более разнообразным идеям.

Взгляд в будущее
Женщины-инвесторы обычно реже совершают импульсивные сделки и придерживаются более долгосрочных стратегий. Это может способствовать снижению волатильности рынков и формированию более устойчивых структур капитала.

Согласно прогнозам McKinsey, активы под управлением женщин растут в три раза быстрее, чем активы под управлением мужчин. Это означает, что в ближайшие десятилетия решения женщин-инвесторов будут напрямую влиять на то, какие стартапы будут расти, какие отрасли станут приоритетными и какие технологии получат финансирование.

Речь уже не о том, чтобы оставаться в стороне. Речь о формировании экономической карты.

Почему сейчас важно смотреть на это более позитивно?

Потому что финансовая сила женщин уже растет. Молодые поколения женщин начинают инвестировать в более раннем возрасте по сравнению с предыдущими поколениями. Финансовые инструменты становятся доступнее. Образовательные возможности расширяются. Глобальные платформы устраняют барьеры и стирают границы.

Быть женщиной-инвестором больше не элитарный статус. Это осознанный выбор.

Гендерный инвестиционный разрыв — это не просто статистическая разница; он представляет собой нереализованный потенциал.

Рост числа женщин-инвесторов:
— создает более инклюзивный рынок капитала;
— обеспечивает более разнообразное принятие решений;
— укрепляет долгосрочную экономическую стабильность;
— усиливает финансовую независимость женщин.

Женщины уже обладают капиталом. Следующий этап — более активное участие в его управлении.

Экономическая трансформация происходит не только благодаря росту числа предпринимателей, но и благодаря тому, что инвесторы диверсифицируют капитал между различными активами, секторами и рынками. Женщины-инвесторы не просто выходят на рынок. Они меняют его структуру. И, возможно, самое важное: стать частью этой трансформации теперь — вопрос выбора.

ИСТОЧНИКИ
DWS Group. (2023). Women and investing: Closing the gender investment gap. DWS Research Institute.
European Investment Fund. (2022). Gender balance in venture capital and private equity. EIF Working Paper.
Federal Reserve Board. (2022). Economic well-being of U.S. households. Board of Governors of the Federal Reserve System.
Fidelity Investments. (2023). Women and investing study. Fidelity Research.
McKinsey & Company. (2020). The new face of wealth: The rise of the female investor. McKinsey Global Wealth & Asset Management Practice.
McKinsey & Company. (2022). Women as the next wave of growth in US wealth management. McKinsey Insights.

Автор: Партнер организации Women in Tech, исполнительный директор SABAH.angels Аля Аббасзаде

Поделиться:
284

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых ...

Xроника

Президент Азербайджана выделил средства на ремонт Джума мечети

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются осадки и туман

Общество

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 312 человек - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Новый баланс сил в распределении капитала

FT: Цены на газ могут вырасти на 25%

«Восьмерка» ОПЕК+ нарастит добычу нефти на 206 тыс. б/с с апреля

FT: продолжительный конфликт в Иране может повысить цены на нефть до $100 за баррель

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Подписаны контракты по проектам солнечных электростанций в Нахчыване - ФОТО

Строительство автомобильного моста Агбенд–Келале завершено

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание - ФОТО

Госпредприятия Азербайджана будут отчитываться перед новым агентством мониторинга при Минфине

Последние новости

Угрозы радиации нет, АЭС «Бушер» в порядке. МАГАТЭ о ситуации вокруг Ирана

Сегодня, 14:00

Президент Азербайджана выделил средства на ремонт Джума мечети

Сегодня, 13:53

Турция опровергла сообщения об ударе по «американской» военной базе Инджирлик

Сегодня, 13:43

Европейские страны продолжают определяться с участниками и песнями для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты

Сегодня, 13:20

Погода на вторник: В Баку ожидаются осадки и туман

Сегодня, 13:15

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 312 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:10

С этой даты от водителей мопедов потребуется наличие водительского удостоверения

Сегодня, 13:02

Посольство Японии в Баку приостановило деятельность

Сегодня, 12:55

Неизвестные продолжают распространять непристойные фото студенток БГУ

Сегодня, 12:53

Tasnim: В провинции Восточный Азербайджан погибли 27 человек

Сегодня, 12:48

Из-за атаки Ирана Каха Каладзе не может покинуть Абу-Даби

Сегодня, 12:43

Трагедия в Баку не остановила бизнес: «Baku City Karting» снова в строю? - ФОТО

Сегодня, 12:38

В Иране заявили, что жертвами ударов США и Израиля стали 555 иранцев

Сегодня, 12:35

От лекарств до крысиного яда: за месяц в Азербайджане несколько человек скончались от тяжелых отравлений

Сегодня, 12:32

В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс

Сегодня, 12:17

Бывший сенатор и бизнесмен покончил с собой

Сегодня, 12:12

Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов

Сегодня, 12:08

Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:05

Эмилия Ягубова оказалась в Дубае во время иранских ракетных ударов - ФОТО

Сегодня, 12:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50