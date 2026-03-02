Новый баланс сил в распределении капитала

Несколько лет назад, когда я вошла в мир инвестиций, первое, что я почувствовала, было нечто необычное: суммы были крупными, объем капитала был значительным, решения принимались быстро, однако, к сожалению, женщины были недостаточно представлены среди ключевых участников.

Это был не только статистический факт, но и реальное наблюдение.

Сегодня в глобальном масштабе экономическая роль женщин стремительно меняется. Женщины уже не только потребители или управляющие семейным бюджетом; они становятся активными владельцами капитала и инвесторами. Согласно исследованиям McKinsey, финансовые активы под управлением женщин в последние годы росли быстрее, чем активы под управлением мужчин, и, по прогнозам, достигнут рекордных уровней к 2030 году.

Это не просто цифры — это изменение направления.

Однако, несмотря на этот позитивный импульс, «гендерный инвестиционный разрыв» по-прежнему сохраняется. Женщины получают доход, откладывают средства и занимаются финансовым планированием, но остаются недостаточно представленными на инвестиционных рынках и особенно в процессах распределения капитала.

В этой статье, помимо рассмотрения причин этого разрыва, я хотела бы исследовать более важный вопрос: почему рост числа женщин-инвесторов критически важен для экономики?

Что такое гендерный инвестиционный разрыв?

Гендерный инвестиционный разрыв — это финансовое неравенство, возникающее из-за того, что женщины реже участвуют в инвестиционных рынках, чем мужчины и чаще выбирают более осторожные стратегии.

Исследования показывают, что:

— женщины направляют меньшую долю своих портфелей в акции (McKinsey);

— женщины демонстрируют более высокий «разрыв уверенности», то есть чаще сомневаются в своих финансовых знаниях (Federal Reserve);

— из-за различий в среднем уровне дохода объем свободных средств, доступных для инвестирования, также ниже.

В совокупности эти факторы создают значительную разницу в долгосрочном накоплении капитала. С учетом эффекта сложных процентов даже разница в доходности в 1% годовых может привести к расхождению в сотни тысяч за 20–30 лет. Однако более важно то, что этот разрыв можно изменить.

Причины более низкого участия женщин в инвестировании

1. Восприятие риска

Женщины склонны оценивать риски более системно и принимать более осторожные решения. Это не слабость. Напротив, это отражает ответственное финансовое поведение.

Однако чрезмерная осторожность может ограничивать возможности роста капитала. Хотя акции и альтернативные инвестиции в долгосрочной перспективе обычно приносят более высокую доходность, хранение средств только в низкорисковых инструментах может замедлить накопление богатства. Проблема не в избегании риска, а в эффективном управлении им.

2. Разрыв уверенности

Согласно исследованиям Федеральной резервной системы, женщины показывают сопоставимые с мужчинами результаты в тестах на инвестиционные знания, однако чаще выбирают вариант ответа «не знаю». Это не недостаток знаний, а скорее нежелание идентифицировать себя как инвестора.

Многие женщины думают: «Я не инвестор». На самом деле любой человек, который откладывает средства, занимается финансовым планированием и распределяет капитал на основе решений, является потенциальным инвестором.

3. Культурные и социальные факторы

Во многих культурах инвестиции и принятие решений о капитале исторически рассматривались как мужская роль. Женщины же чаще ассоциировались со сбережениями и поддержанием стабильности бюджета. Эти структурные гендерные роли ограничивали доступ к финансовому образованию, возможностям наставничества и входу в инвестиционные сети.

Однако это уже меняется. И этот процесс продолжается.

Роль женщин-инвесторов в экосистеме

Участие женщин-инвесторов — это не просто вопрос гендерного баланса. Это показатель более разумного и более инклюзивного распределения капитала.

Диверсификация капитала

Исследования показывают, что женщины-инвесторы чаще уделяют внимание экологическим, социальным и корпоративным управленческим критериям. Это приводит к увеличению потоков капитала в такие сектора, как здравоохранение, образование, устойчивая энергетика и социальные инновации.

То, кто управляет капиталом, в конечном итоге определяет направление экономики.

Доступ для женщин-предпринимателей

Тот факт, что женщины занимают лишь около 14% руководящих должностей в секторе венчурного капитала, создает значительный структурный разрыв (EIF).

Исследования показывают, что фонды с женщинами-инвесторами чаще инвестируют в бизнесы, основанные женщинами. Это способствует более сбалансированному распределению капитала на рынке.

Более разнообразная структура инвесторов ведет к более разнообразным идеям.

Взгляд в будущее

Женщины-инвесторы обычно реже совершают импульсивные сделки и придерживаются более долгосрочных стратегий. Это может способствовать снижению волатильности рынков и формированию более устойчивых структур капитала.

Согласно прогнозам McKinsey, активы под управлением женщин растут в три раза быстрее, чем активы под управлением мужчин. Это означает, что в ближайшие десятилетия решения женщин-инвесторов будут напрямую влиять на то, какие стартапы будут расти, какие отрасли станут приоритетными и какие технологии получат финансирование.

Речь уже не о том, чтобы оставаться в стороне. Речь о формировании экономической карты.

Почему сейчас важно смотреть на это более позитивно?

Потому что финансовая сила женщин уже растет. Молодые поколения женщин начинают инвестировать в более раннем возрасте по сравнению с предыдущими поколениями. Финансовые инструменты становятся доступнее. Образовательные возможности расширяются. Глобальные платформы устраняют барьеры и стирают границы.

Быть женщиной-инвестором больше не элитарный статус. Это осознанный выбор.

Гендерный инвестиционный разрыв — это не просто статистическая разница; он представляет собой нереализованный потенциал.

Рост числа женщин-инвесторов:

— создает более инклюзивный рынок капитала;

— обеспечивает более разнообразное принятие решений;

— укрепляет долгосрочную экономическую стабильность;

— усиливает финансовую независимость женщин.

Женщины уже обладают капиталом. Следующий этап — более активное участие в его управлении.

Экономическая трансформация происходит не только благодаря росту числа предпринимателей, но и благодаря тому, что инвесторы диверсифицируют капитал между различными активами, секторами и рынками. Женщины-инвесторы не просто выходят на рынок. Они меняют его структуру. И, возможно, самое важное: стать частью этой трансформации теперь — вопрос выбора.

Автор: Партнер организации Women in Tech, исполнительный директор SABAH.angels Аля Аббасзаде