Президент Азербайджана прибыл в Китай с рабочим визитом - ФОТО - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 августа прибыл в Китай с рабочим визитом по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в международном аэропорту Биньхай в Тяньцзине в честь главы азербайджанского государства был выстроен почётный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики Ли Лэчэн и другие официальные лица.