Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с исполняющим обязанности руководителя компании China Energy Engineering Corporation Limited Ни Чжэнем - ФОТО

31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с исполняющим обязанности президента и председателя компании China Energy Engineering Corporation Limited (Energy China) Ни Чжэнем.

На встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между нашей страной, включая SOCAR, и этой компанией, охватывающим проекты в области альтернативной и возобновляемой энергии.

В этом контексте было подчеркнуто сотрудничество Energy China в области зеленой энергии, в том числе в сфере строительства солнечных и морских ветряных электростанций в Азербайджане.

Ни Чжень выразил заинтересованность в реализации новых проектов в нашей стране, включая очистку, переработку и повторное использование сточных вод, оптимизацию операций по управлению водными ресурсами, а также совместное строительство фотовольтаических панелей в водных бассейнах.