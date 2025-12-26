В Азербайджане вводят обязательные водительские права для мопедов

Для управления мопедом в Азербайджане потребуется водительское удостоверение. Кроме этого, мопеды должны будут пройти государственную регистрацию и учёт.

Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон «О дорожном движении», сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, мопед - это двух- или трёхколёсное транспортное средство c двигателем рабочим объёмом не более 50 кубических сантиметров и максимальной конструкционной скоростью не более 50 км/ч. Управление мопедом на дорогах Азербайджана будет осуществляться на основании водительского удостоверения категории «A1».

Изменения вступят в силу через 3 месяца после публикации.