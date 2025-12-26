Глава МИД: Вопросы анклавов и эксклавов будут решены в рамках делимитации

Вопросы анклавов и эксклавов между Азербайджаном и Арменией будут урегулированы в рамках продолжающегося процесса делимитации границы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на брифинге по итогам года.

По его словам, эти вопросы находятся в центре внимания сторон. Министр также выразил уверенность, что в 2026 году будет достигнут дальнейший прогресс в процессе делимитации азербайджано-армянской границы.

"Делимитация - это не просто встречи комиссий. Это сложный, политически чувствительный процесс с техническими деталями. Главное - достигнута договоренность об общем подходе: процесс будет вестись с севера на юг",- сказал Байрамов. По его словам, делимитация будет проводиться поэтапно. "Вопросы анклавов и эксклавов также найдут свое решение в рамках данного процесса и остаются в центре внимания", - отметил Байрамов.

Гафар Агаев