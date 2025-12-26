В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялся новогодний концерт проекта «Gənc Şairlər» - ФОТО

24 декабря в Азербайджанской государственной детской филармонии состоялся праздничный новогодний концерт детского проекта «Gənc Şairlər», приуроченный к празднованию Нового года.

Этот вечер стал особенно значимым, ведь проекту исполнился ровно один год — год творчества, роста, открытий и искренней детской поэзии.

Концерт открыла руководитель проекта Лала Гасанова — член Союза писателей Азербайджана и Всемирной организации писателей (WOW). В своём приветственном слове она выразила благодарность директору Азербайджанской государственной детской филармонии Саиде Тагизаде за поддержку идеи проекта и содействие в организации мероприятия.

В праздничной программе приняли участие более 35 детей. Концерт объединил поэтические, вокальные, музыкальные, театральные и танцевальные номера.

Перед зрителями выступили: Тамерлан Мамедов, Джахан Искендерли, Кямал Искендерли, Тамерлан Искендерли, Ирада Хасилова, Бану Горчиева, Эсмар Ибадова, Диана Ханмамедли, Дженнет Мамедова, Микаил Мамедов, Севми Мамедова, Эмилия Мамедова, Алиса Тишкевич, Марьям Бабаева, Ясмин Даянова, Нармин Аллахвердиева, Марьям Аббасова, Аббас Аббасов, Хадиджа Нагиева, Хадиджа Халилова, Умуд Гулизаде, Азиза Мамедова, Рауль Тагизаде, Эльмира Асадова, Амина Гусейнбейли, Сафия Омарова, Имран Шихиева, Альберт Блохин, Фатех Мамедов, Ибрагим Алимзаде, Фатима Керимли, Марьям Мамедова, Фарахханум Мамедова, Тамилла Ахмедова.

В организации концерта приняли участие детский проект «Gənc Şairlər», Азербайджанская государственная детская филармония, а также студия «Baku Gips Making».

Завершением вечера стало яркое появление Деда Мороза, которое наполнило зал атмосферой настоящего новогоднего волшебства. Он поздравил юных участников с наступающим Новым годом, пожелал им вдохновения, уверенности в своих силах и новых творческих достижений, а также вручил детям памятные подарки.

Проект «Gənc Şairlər» за первый год своей деятельности стал значимой и доступной для детей на бесплатной основе творческой площадкой, объединяющей юные таланты и играющей важную роль в развитии детской литературы в Азербайджане. Подобные инициативы способствуют формированию читательской культуры у подрастающего поколения и вносят вклад в сохранение и развитие национального литературного наследия.