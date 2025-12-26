Как не навредить здоровью за праздничным столом: Важные советы по питанию

Агентство продовольственной безопасности (AQTA) дало важные советы по питанию в приближающиеся новогодние праздники.

В праздничные дни одной из самых распространённых ошибок является чрезмерное переедание. Обилие и разнообразие блюд за столом нередко провоцируют употребление пищи сверх нормы, что может привести к перегрузке желудочно-кишечного тракта, вздутию, нарушению пищеварения и общему дискомфорту. Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется придерживаться оптимального режима питания, контролировать размер порций и соблюдать меру.

Ещё одной распространённой ошибкой считается беспорядочное употребление различных продуктов без учёта их сочетаемости. Неправильное сочетание белков, углеводов и жиров усложняет процесс пищеварения и вызывает ощущение тяжести в организме. Поэтому важно подбирать продукты сбалансированно.

Частое предпочтение жареных и жирных блюд на праздничном столе также нежелательно с точки зрения здоровья. Такая пища создаёт дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и повышает риск набора лишнего веса. Гораздо более полезной альтернативой являются блюда из рыбы и мяса, приготовленные в духовке или на пару, что позволяет сохранить их питательные свойства.

К ошибкам в питании относится и чрезмерное употребление высококалорийных соусов, в частности майонеза. Вместо него рекомендуется использовать более лёгкие и полезные соусы на основе йогурта, кефира или сметаны.

В праздничные дни особое внимание следует уделять и режиму потребления жидкости. Употребление воды во время еды или сразу после неё может замедлять пищеварение, а газированные и сладкие напитки нередко становятся причиной проблем с желудочно-кишечным трактом. Более правильным подходом является питьё тёплой воды примерно за 30 минут до приёма пищи и отказ от газированных и сладких напитков.