Азербайджан допускает расширение торговых связей с Арменией

Азербайджан, после начала поставок нефтепродуктов, допускает расширение торгово-экономических связей с Арменией и в других сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

Министр подчеркнул, что торговые отношения между Азербайджаном и Арменией фактически выстраиваются с нуля, и Баку готов рассматривать предложения Еревана.

"Предложение по экспорту нефтепродуктов было принято, и поставки начались. Мы считаем возможным расширение торговых связей", - сказал Байрамов.

Министр также подчеркнул, что в Армении реакция на экспорт из Азербайджана была неоднозначная. "С одной стороны, экспорт был воспринят положительно, с другой - вызвал определенное недовольство. В армянском обществе звучат и призывы против поставок из Азербайджана", - подчеркнул Байрамов.