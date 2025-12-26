Джейхун Байрамов: В последние годы cущественно усилился интерес к Организации тюркских государств

В последние годы существенно усилился интерес к Организации тюркских государств. Это четко наблюдается в активном участии и проявлении интереса различных стран к деятельности, проводимой в рамках организации. Деятельность организации находится в центре внимания не только для государств-членов, но и на международной арене.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что Азербайджан выступает как страна, обладающая по сравнению с периодом 10–15-летней давности иной ресурсной базой и региональными возможностями. Наша страна обладает потенциалом для активного участия как в региональных, так и в глобальных процессах.