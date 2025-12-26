​​​​​​​«Переходный возраст», «Питт», «Одна из многих» и не только: Названы лучшие сериалы 2025 года – ВИДЕО

TV-критики одного из самых авторитетных и влиятельных международных изданий, посвящённых индустрии развлечений, Variety назвали лучшие сериалы 2025 года.

В редакции Variety отмечают, что в год, когда выбор контента стал практически безграничным, особенно ценными оказываются проекты, которые действительно умеют удерживать внимание - за счёт персонажей, драматургии и качества исполнения.

В этом году TV-критики Variety Элисон Херман и Арамиде Тинубу представили список лучших сериалов 2025 года. В их выборе - анимационные и игровые проекты, романтика и хоррор, комедия и драма, истории из больничных приёмных и далёких галактик. Что объединяет эти сериалы - внимание к деталям, выразительные характеры и ощущение, что каждый из них сумел выделиться в перенасыщенном телевизионном поле и быть по-настоящему услышанным зрителем.

Лучшими сериалами 2025 года, по версии TV-критиков Variety, стали следующие проекты:

«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (Netflix)

Сюжет: Детектив-инспектор Люк Баскомб и его напарница Миша Франк, ранним утром дежурящие у дома семейства Миллер, дают команду вооруженному отряду спецназа на штурм. Полицейские бесцеремонно вламываются в дом и на глазах у изумленных родителей арестовывают щуплого 13-летнего школьника Джейми, который все еще мирно спал в своей постели. Отец ребенка, Эдди, убежденный в том, что произошла какая-то чудовищная ошибка, стремится разобраться в происходящем. В то же время следствие не сомневается, что именно его сын несет ответственность за хладнокровное убийство своей одноклассницы.

«АНДОР» (Disney+)

Сюжет: Действие происходит за несколько лет до событий, показанных в «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Профессиональный вор со сложным характером Кассиан Андор, далекий от политики и идей революции, сосредоточен на том, чтобы свести концы с концами для себя и своей приемной матери Маарвы, параллельно пытаясь разыскать сестру, с которой был разлучен много лет назад. В результате судьбоносных обстоятельств он меняет свои убеждения и присоединяется к Повстанческому Альянсу, став пилотом и офицером-разведчиком, чтобы противостоять Галактической Империи.

«КОРОЧЕ ГОВОРЯ» (Netflix)

Сюжет: Мультсериал, действие которого происходит с 1990-х по 2020-е годы в Окленде, штат Калифорния, в нелинейной манере повествует о жизни еврейской семьи среднего класса по фамилии Швупер. Основное внимание уделено трем детям, которые по мере своего взросления идут совершенно разными жизненными путями. Уравновешенный старший ребенок по имени Ави, страдающий от облысения, вступает в брак с Джен; средняя дочь-лесбиянка Шира женится на Кендре, с которой воспитывает мальчиков-близнецов; а младший сын Йоши из-за дислексии и синдрома дефицита внимания не может построить карьеру и начать с кем-то отношения.

«ПИТТ» (HBO Max)

Сюжет: Молодые врачи и опытные специалисты отделения неотложной помощи в Питтсбурге каждый день сталкиваются с тяжёлыми случаями, где счёт идет на минуты. За пределами операционных - личные драмы, амбиции и выбор между правилами и состраданием.

«НАВСЕГДА С ТОБОЙ» (Netflix)

Сюжет: Друзья детства Джастин и Киша, школьники из Лос-Анджелеса, случайно встречаются вновь на вечеринке и быстро проникаются друг к другу чувствами. Но недоразумение может разрушить их роман ещё до того, как он начнётся.

«УМИРАЮ, КАК ХОЧУ СЕКСА» (FX)

Сюжет: История женщины, которой диагностировали метастатический рак груди. Она бросает мужа, с которым прожила пятнадцать лет, и впервые начинает исследовать свою сексуальность.

«РАЙ» (Hulu)

Сюжет: Действие происходит в уютном и на первый взгляд ничем не примечательном городке Парадайз некоторое время спустя после того, как мир постигла глобальная катастрофа. В центре сюжета находится специальный агент Секретной службы Ксавье Коллинз, после смерти жены в одиночку воспитывающий двух детей, который является самым доверенным человеком бывшего президента США Кэла Брэдфорда. Однажды во время службы обнаружив мертвое тело президента, он берется за раскрытие зловещего заговора, поскольку становится главным подозреваемым в его убийстве.

«ПРАВЕДНЫЕ ДЖЕМСТОУНЫ» (HBO)

Сюжет: Отец и сыновья Джемстоуны путешествуют по миру и несут своим прихожанам слово божье. Однако духовное и материальное для них неразрывны: образ жизни семьи сильно противоречит проповедям о благочестии.

«ОНО: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕРРИ» (HBO)

Сюжет: 1962 год. Военный Лерой Хэнлон вместе с женой Шарлотт и сыном Уиллом переезжают в небольшой город Дерри в штате Мэн. Лерой прибывает на военную базу неподалёку для участия в секретном задании, но новые сослуживцы встречают его с холодом. Когда в городе начинают погибать дети, группа школьников, в которую влился Уилл Хэнлон, расследует цепочку смертей.

«ПОДНОГОТНАЯ» (FX)

Сюжет: Владелец книжного магазина в Талсе Ли Рэйбон с трудом сводит концы с концами, подрабатывает журналистом и расследует местную коррупцию. После самоубийства члена влиятельной семьи Уошбергов Ли начинает подозревать, что смерть была насильственной, и решает провести собственное расследование.

«ЧУЖЕСТРАНКА: КРОВЬ ОТ КРОВИ МОЕЙ» (Starz)

Сюжет: XVIII век, Шотландия. Помещик Джейкоб Маккензи умирает, и его сыновья борются между собой за земли и титул. Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь Джейкоба, знакомятся на собрании по случаю смерти помещика и влюбляются.Первая мировая война, Англия. Солдат Генри Бошан отправляет с фронта письмо без адресата, и его получает Джулия Мористон. Джулия решает ответить, и между ними завязывается откровенная переписка, которая постепенно сближает их.

«ТЫСЯЧА УДАРОВ» (Hulu)

Сюжет: Лучшие друзья с Ямайки участвуют в подпольных боксерских поединках в Лондоне. Вскоре противостояние опытному бойцу Шугару Гудсону выходит за пределы ринга.

«ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ВЕК» (HBO)

Сюжет: XIX век. Молодая девушка Мариан Брук, осиротевшая дочь генерала-южанина, переезжает в Нью-Йорк в дом своих тётушек-традиционалисток. Теперь она должна понять правила этого общества и проложить себе путь в будущее.

«В ГЛУШИ» (Netflix)

Сюжет: После гибели женщины в Национальном парке Йосемити федеральный агент начинает расследование - но на этой огромной территории царят только законы природы.

«МЁРДО: СМЕРТЬ В СЕМЬЕ» (Hulu)

Сюжет: Супруги Мэгги и Алекс Мердо наслаждаются роскошной жизнью в Южной Каролине. Это одно из самых влиятельных и могущественных семейств в штате, ведь Алекс — успешный адвокат, продолживший семейную династию. Но ситуация меняется, когда их сын Пол становится обвиняемым. Следствие утверждает, что он виновен в смерти пассажирки своей моторной лодки. Он вел судно в состоянии алкогольного опьянения и допустил аварию. В ходе изучения фактов выясняется, что это не единственная смерть, к которой могут быть причастны Мердо. Чтобы не дать замять дело, Мэнди Мэтни ведет подкаст «Убийства Мердо», проводит собственное расследование и делится фактами. Чем дальше продвигается разбирательство, тем все более неприглядные факты об этом семействе становятся известны общественности.

«ОДНА ИЗ МНОГИХ» (Apple TV)

Сюжет: Альбукерке, Нью-Мексико, США. Писательница Кэрол Стурка - единственная женщина, устойчивая к вирусу счастья, поразившему всю планету. Вирус явно опасен: сотрудники службы доставки стали сговорчивыми настолько, что готовы раздобыть базуку и даже танк, а в городе постоянно что-то горит. Вечно несчастной Кэрол предстоит спасти мир от счастья.

«КИНОСТУДИЯ» (Apple TV)

Сюжет: Продюсер Мэтт Ремик получает долгожданное повышение и становится главой кинокомпании Continental Studios. Его первый проект на новой должности - супергеройский дорогостоящий фильм, на который его босс возлагает большие надежды.

